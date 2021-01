Balende Calvin Stengs vond AZ veel te slordig in de opbouw

ALKMAAR - De teleurstelling was van het gezicht af te lezen bij Calvin Stengs na de nederlaag tegen FC Utrecht. De aanvaller van AZ baalde vooral van de slordigheden in het aanvalsspel. "Deze wedstrijd was belangrijk, maar we waren onzuiver."

"We waren veel te slordig in de opbouw", vertelt Calvin Stengs na afloop in het spelershome. "We speelden elkaar moeilijke ballen in en daardoor krijg je heel lastig de bal voorin. Dat is gewoon doodzonde." Stil Veel boze woorden vielen er volgens Stengs niet na afloop in de kleedkamer. Iedereen zweeg en hield de woede nog voor zich. "Iedereen heeft zijn emotie, dat lijkt me logisch." Bekijk de video hierboven voor het gesprek met Stengs en de video hieronder met Clasie. Tekst gaat verder onder de video.

Ook Jordy Clasie baalde uiteraard flink van het resultaat tegen de Utrechters. De middenvelder kwam vlak na de tegentreffer het veld in. Dat gebeurde samen met Zakaria Aboukhlal en Tijjani Reijnders. "We moesten proberen het geloof terug te brengen in de ploeg en zorgen voor nieuwe energie." Blessure De wedstrijden tegen de Utrechters was de tweede voor Clasie sinds zijn blessure. In totaal lag de middenvelder uit Haarlem er vijf maanden uit. "Het heeft tijd nodig, ben lang weg geweest. Ik bouw het op en hoop zo snel mogelijk weer terug op honderd procent te zitten." Zondag staat de volgende wedstrijd alweer op het programma voor AZ. Thuis tegen koploper Ajax.