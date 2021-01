Teleurstellend AZ struikelt over FC Utrecht

ALKMAAR - In een zeer tegenvallend duel is AZ tegen duur puntenverlies aangelopen. FC Utrecht was in Alkmaar met 1-0 te sterk dankzij een fraai doelpunt van Sander van de Streek. Door de nederlaag lijkt AZ achterop te raken bij de top drie van de competitie.

Het was geen wedstrijd om over naar huis te schrijven. Beide ploegen grossierden in balverlies. En kansen waren ook schaars. AZ-spits Myron Boadu was eigenlijk de enige die voor gevaar kon zorgen namens de thuisploeg. Vroeg in de wedstrijd knalde hij de bal op de vuisten van FC Utrecht-doelman van Eric Oelschlägel. Na rust deed hij dat nog een keer, op aangeven van Owen Wijndal.

FC Utrecht speelde op papier in een 4-3-3-formatie, maar in de praktijk was het meer 4-5-1. Daar had AZ het heel moeilijk mee. De stugge ploeg van René Hake was daardoor steeds de bovenliggende partij. Zonder dat ze het doel van Marco Bizot vaak onder vuur namen.

Mooie goal in een lelijke wedstrijd

Toch moest Bizot in de 69e minuut vissen. Sander van de Streek, die als schaduwspits speelde, kon op ruim twintig meter van het doel uithalen en knalde de bal fraai in de kruising: 0-1. De jarige AZ-trainer Pascal Jansen (48) greep daarna in door drie keer te wisselen. Dat haalde echter ook weinig uit. De Alkmaarders drongen wel iets meer aan, maar het bleef matig aan de bal. Yukinari Sugawara schoot nog naast en Boadu werd in kansrijke positie in de weg gelopen door Tijjani Reijnders.

