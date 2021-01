Gooise gemeenten gaan bewoners helpen aan baan in de zorg

De gemeenten werken samen met meerdere Gooise zorgorganisaties zoals zorggroep Amaris en Kwintes, maar ook met enkele scholen en het UWV. Niet alleen werklozen kunnen zich melden voor een baan als zorgmedewerker, maar ook mensen die een carrièreswitch overwegen. De potentiële zorgmedewerkers hoeven niet per se de juiste vooropleiding te hebben.

Het tekort aan zorgpersoneel is al langer een probleem, niet alleen in 't Gooi. Daar komt bij dat de werkloosheid toeneemt in de regio, mede door de coronacrisis. "De afgelopen maanden zijn veel inwoners hun baan kwijtgeraakt, en het is de verwachting dat de werkloosheid komend jaar toeneemt waarbij flexwerkers en zzp’ers het hardst worden getroffen", aldus de Regio Gooi en Vechtstreek.

Van werk naar werk

Het aan een baan in de zorg helpen van mensen is een van de regionale maatregelen tegen de werkloosheid en het op peil houden van de werkgelegenheid. Naast de zorg wordt er ook gekeken naar banen in de mediasector, de kringloopeconomie en bouwbedrijven. Afgelopen december werd al een 'werkgeversservicepunt' geopend om mensen 'van werk naar werk' te begeleiden.