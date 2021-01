Op pad met de harde kern van AZ: "Optyfen met die camera, kankerhoer"

ALKMAAR - Voor de tweede keer op rij liep een grote groep fanatieke AZ-supporters gisteravond door het centrum om 'hun stad' te beschermen tegen relschoppers die de boel wilden slopen. Ondanks dat niemand van Ben-Side dit statement voor de camera wilde toelichten, gingen we mee op de controversiële patrouille. "Waar lopen we in godsnaam heen? Tering end lopen dit."

Ze liepen een paar keer naar de Paardenmarkt - Hylke Kingma / Nieuwsfoto

Rond 19.30 uur verzamelde een groep van ongeveer honderd man zich aan de rand van het centrum, net als maandagavond. 'De media' is niet welkom. "Wat doen die kutwijven hier? Kankerhoeren, optyfen met jullie camera", wordt er verschillende malen door aanwezige mannen geroepen. Hoewel er een dreigende sfeer hangt, volgt NH Nieuws de groep verder de stad in richting winkelstraat de Laat. De meesten zijn helemaal in het zwart gekleed en schallen leuzen over 'hun stad Alkmaar'. Ze wanen zich een burgerwacht en zijn duidelijk op zoek naar relschoppers. Nog steeds wil niemand wat tegen ons zeggen. "Het is wel duidelijk wat we hier doen toch? Daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken." Ze vervolgen hun weg naar de Langestraat, om uiteindelijk naar de Paardenmarkt te gaan. Daar zouden relschoppers rond 20.00 uur verzamelen, bleek uit verschillende app-groepjes. Tekst gaat door onder kader.

'Dit mag en kan niet' Ben-Side kan rekenen op steun van Burgemeester Emile Roemer, die hun actie een buitengewoon positief signaal vindt. Dat een harde kern voetbalsupporters onder begeleiding van de politie in de binnenstad 'een statement' mag maken, is volgens socioloog Vasco Lub een enorme flater. "Wat hier nu gebeurt kan en mag niet", zegt hij vandaag tegen NH Nieuws.

Lees hier het hele interview Alkmaar Socioloog kritisch op Roemer: 'AZ-supporters als buurtwachten kan en mag absoluut niet'

Later op de avond raken we toch in gesprek met een paar mannen. De één legt uit niet herkenbaar in beeld te willen, omdat hij studeert, later een goede baan wil en niet zit te wachten op eventuele consequenties. "En dat geldt voor meer van ons. Die hebben een hoge functie, een gezin. Er kleeft toch een reputatie aan voetbalsupporters." 'Trappen je eruit' Een ander vertelt dat ze desondanks volledig achter hun statement staan. "En ondanks de steun van veel stadsgenoten en zelfs de burgemeester, weten we natuurlijk heus wel dat we hiermee voor eigen rechter spelen." De relschoppers worden voor twee keuzes gesteld: "Of je verlaat rustig het centrum, of we trappen je eruit." Maar na een lange wandeling is er in geen velden of wegen een relschopper te bekennen in het centrum. De groep besluit door te lopen naar het station.

Quote "Jullie krijgen spijt als jullie ons wegsturen. Het tuig zou hier om negen uur zijn" Lid Ben-Side

Ook daar blijven rellen uit. Een man schreeuwt naar voren: "Komen we hier zo weer langs? Dan ga ik even rustig een jointje draaien. Tot zo!" Een hard gelach volgt. Een ander is er klaar mee. "Het lijkt de avondvierdaagse wel! Ik ga naar huis, moet naar m'n kinderen", roept een man naar de rest van de groep, terwijl hij afdruipt. Bekijk hieronder hoe de groep door Alkmaar liep

Ben-Side liep meerdere rondes door de binnenstad, ook naar het station - NH Nieuws

Dan loopt een nog steeds grote groep rond 20.45 uur voor de tweede maal naar de Paardenmarkt, waar ze uiteindelijk worden aangesproken door agenten. "Het is bijna tijd jongens, redden jullie het om binnen acht minuten thuis te zijn?" Maar vanuit de groep klinkt protest. "Dat tuig zou hier om negen uur zijn, jullie krijgen spijt als jullie ons nu naar huis sturen", roept er een. Vlak voordat de klok negen uur slaat, houden de meesten het toch voor gezien. Een man biedt namens de groep zijn excuses aan: "Ik vind het wel vervelend dat ze bijvoorbeeld kankerhoer tegen jullie zeggen. Daarvan heb ik ook wel gezegd: jongens, verlaag je nou niet tot het niveau van die relschoppers." De politie laat aan NH Nieuws weten dat het gisteravond goed is verlopen. "Het is erg rustig gebleven in Alkmaar." Op sociale media zijn wel beelden te zien dat er jongens worden aangehouden, maar de politie doet daar later vandaag uitspraken over.

Zo'n honderd man van Ben-Side lopen over de Langestraat - Hylke Kingma / Nieuwsfoto