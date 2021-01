Socioloog kritisch op Roemer: 'AZ-supporters als buurtwachten kan en mag absoluut niet'

ALKMAAR - Het kan en mag niet dat AZ-supporters de straten opgaan om 'de stad te beschermen tegen relschoppers'. Dat zegt socioloog Vasco Lub, die onderzoek deed naar buurtwachten, tegen NH Nieuws. Hij staat versteld van de uitspraken van burgemeester Emile Roemer, die het juist een bijzonder positief statement noemt. "Ongelofelijk dat hij het zo zegt, dan sla je een enorme flater."

Lub schreef als onderzoeker meerdere publicaties over hoe de politie de laatste jaren steeds vaker samenwerkt met burgers. Daar zitten zeker ook positieve effecten aan, zegt hij. "Maar wat je nu helaas steeds meer ziet is dat vooral die acterende buurtwachten, de vrijwilligers die patrouilleren, maar ook nieuwe groepen zoals voetbalsupporters dit gaan doen. Dan kunnen ze voor eigen rechter gaan spelen." De AZ-supporters gaan de straat op in Alkmaar om, onder begeleiding van agenten, een ronde door de stad te lopen en 'rellen te voorkomen'. "Dat mag en kan niet. De Wet op Weerkorpsen verbiedt het burgers om zelf in te grijpen. Het geweldsmonopolie ligt bij de overheid. Als er dus rellen zijn, ligt het bij de politie om daarop te reageren", aldus Lub. De socioloog is daarom ook zeer verbaasd dat Roemer achter de actie van de supporters staat. "Hij had eigenlijk moeten zeggen: dit is niet de bedoeling." Tekst gaat hieronder door

Ook vandaag benadrukt Roemer in een verklaring tegen NH Nieuws dat hij het ermee eens is dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt. Zelf spreekt hij niet van een buurtwacht, maar van een statement van de supportersgroep. "Wat de supportersgroep Ben-Side gedaan heeft, is een krachtig signaal afgeven, een foto gemaakt en als groep rondgelopen. Dat is het. Zij deden dit overigens in prima overleg met de wijkagenten en vanaf 20.30 uur hebben ze het centrum verlaten om richting huis te gaan."

Quote "Je mag en kan niet van burgers verwachten dat ze onpartijdig zijn. Dan heb je echt niks begrepen van dit soort zaken" Vasco Lub, socioloog

Ook gisteren liet Roemer al weten sympathie te hebben voor de actie van de supporters. "Het is een buitengewoon goed signaal. Dit zou heel Nederland moeten doen." Op de vraag of orde bewaren in een stad geen taak is van de politie, reageerde Roemer: "Ja, maar het is een probleem van de hele samenleving. En dat mensen, dus ook supporters van AZ, zeggen: blijf met je tengels van andermans spullen af, vind ik een goed signaal." Maar volgens Lub maakt Roemer hier een verkeerde inschatting. "Ook al is er een wijkagent bij: je mag en kan niet van burgers verwachten dat ze onpartijdig zijn. Dan heb je echt niks begrepen van dit soort zaken." Georganiseerd verband Volgens hem blijkt uit eerdere rapporten, die zo'n anderhalf tot twee jaar oud zijn, dat er wel degelijk aanwijzingen zijn dat buurtwachten soms op verdachte personen afgaan. "Of hen zelfs met geweld aanhouden. Roemer is het wellicht niet eens met de relschoppers en wil rust en vrede, maar zo werkt het niet. Het is geen taak van burgers en zeker niet in georganiseerd verband." De steun van de burgemeester voor Ben-Side leidde ook tot verontwaardiging op sociale media. "We zijn inmiddels zover dat er knokploegen door de straten lopen met goedkeuring van de burgemeester", schrijft iemand. Een ander schrijft: "In een land hier ver vandaan noemen ze dit milities."

Ondernemers opgelucht Er is ook lof voor de AZ-supporters onder Alkmaarders en ondernemers. In chatgroepen werd opgeroepen winkels te slopen en te plunderen. Ondernemer Ton Köster haalde zijn winkel zelfs deels leeg, omdat er werd gedreigd zijn zaak te vernielen. "Het is mooi dat er een groep opstaat die er alles aan doet om de stad heel te laten", reageerde hij op de actie van Ben-Side. Veel collega's zijn het daarmee eens. "Er is veel waardering voor de groep: we zijn blij dat ze zich bekommeren om de binnenstad", aldus voorzitter van de ondernemersvereniging Hans van de Leijgraaf. Toch is hij ook kritisch. "Het is uiteraard niet de bedoeling dat groepen anders dan de politie de stad moeten beschermen. Ik moet er niet aan denken dat twee groepen burgers tegenover elkaar komen te staan en aan het vechten raken", besluit de makelaar