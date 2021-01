Rinus Israel kritisch op reuzendoder AZ: "Tegen mindere goden moeite maximale te brengen"

LANDSMEER - Op zijn vaste plek in zijn favoriete fietsenwinkel in Landsmeer blikt NH Sport met voetbalicoon Rinus Israel terug op Feyenoord - AZ (1-3). "Een goede wedstrijd. AZ was het betere elftal en heeft verdiend gewonnen", aldus Israel.

Focus Myron Boadu was in De Kuip de gevierde man. De spits, die dit seizoen in wisselende doen verkeerd, maakte na rust twee doelpunten. "In dit soort wedstrijden heb ik de volle focus en maak ik kansen wel af", sprak de spits na afloop. Iets wat er bij IJzeren Rinus niet ingaat. "Zij hebben tegen mindere goden schijnbaar moeite om het maximale te brengen. Tegen grote ploegen kunnen ze beter focussen. Dan heb je niet de juiste instelling", zegt de oud-voetballer resoluut.

Calvin Stengs AZ-voetballer Calvin Stengs speelde tegen Feyenoord centraal op het middenveld, maar daar zet Israël zijn vraagtekens bij. "Ik vind hem beter als rechtsbuiten. Hij heeft veel risico in zijn spelen en balverlies op het middenveld is dodelijk."

Teun Koopmeiners Het voetbalicoon is zeer te spreken over Teun Koopmeiners, die de ploeg bij de hand nam. Wel had de oud-voetballer nog een advies voor de aanvoerder, die in blessuretijd een strafschop miste. "Als ik hem was zou ik één of twee penalty's overslaan."