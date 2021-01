AZ klimt naar vierde plaats dankzij knappe zege bij directe concurrent Feyenoord

ROTTERDAM - AZ heeft goede zaken gedaan op bezoek bij Feyenoord. In de zespuntenwedstrijd in De Kuip waren de Alkmaarders met 2-3 te sterk dankzij een herboren Myron Boadu.

AZ kende een sterke openingsfase in De Kuip. Feyenoord was genoodzaakt om in te zakken en kon weinig inbrengen tegen het offensieve spel van de Alkmaarders. Na tien minuten resulteerde dat erin dat de eerste serieuze doelpoging ook meteen werd omgezet in een doelpunt. Jesper Karlsson, die weer terugkeerde in de basis, wist doelman Nick Marsman te verschalken.

Aan elkaar gewaagd

De Zweedse buitenspeler, die in de bekerwedstrijd tegen Ajax plaats moest maken voor Zakaria Aboukhlal, was de eerste helft nadrukkelijk aanwezig. Samen met Albert Gudmundsson bracht hij de nodige creativiteit en beweging. Na het doelpunt kwam Feyenoord wel meer in de wedstrijd. Nicolai Jörgensen kopte bijna raak nadat AZ-doelman Marco Bizot helemaal mis zat bij een voorzet, Steven Berghuis probeerde het met schoten van buiten de zestien en Ridgeciano Haps was met een geplaatste bal ook dicht bij de gelijkmaker.

Uiteindelijk kwam de gelijkmaker er ook via Jörgensen. In eerste instantie stond hij buitenspel, maar de bal ging naar Jens Toornstra, die vervolgens aflegde en de Deen de bal in het doel frummelde: 1-1. Vlak daarvoor kreeg Karlsson een uitgelezen kans, maar hij stuitte op Marsman. Calvin Stengs, die een onopvallende rol speelde, zette Marsman vervolgens ook aan het werk met een snoeihard afstandsschot.

Snelle treffer

Het tempo in de wedstrijd lag hoog en Feyenoord begon steeds beter in het spel te komen. Echter was het Myron Boadu die AZ exact tachtig seconden na rust alweer op voorsprong zette. Na knap doorzetten van Fredrik Midtsjø schoot de spits de bal overtuigend binnen: 1-2.

Mark Diemers nam Feyenoord vervolgens bij de hand. Met een geplaatste bal loste hij al een waarschuwingsschot af voor Bizot en vier minuten later trok hij de stand gelijk met een schot in de verre hoek. Albert Gudmundsson had vlak daarvoor de score moeten uitbreiden, maar hij miste een uitgelezen kans volledig.