AZ-trainer Jansen lovend na zege op Feyenoord: "Laten zien waartoe we in staat zijn"

ROTTERDAM - AZ staat door de winst op Feyenoord (2-3) op plek vier en daardoor is de top drie van de ranglijst binnen handbereik. AZ-coach Pascal Jansen blijft voorzichtig en wil niet te ver vooruit kijken, maar was erg content met het resultaat in de Rotterdamse Kuip. "We komen van een aardig eindje en mooi dat we de stijgende lijn weer te pakken hebben."

"Ik denk dat de groep vandaag heeft laten zien waar het toe in staat is", aldus Jansen na de topper tegen Feyenoord. "Ik heb genoten van ons niveau, terwijl we op dit moment veel wedstrijden spelen."

Myron Boadu

Belangrijk tegen Feyenoord was Myron Boadu. De Alkmaarse spits scoorde twee maal. En dat is niet voor het eerst dat hij scoort in topwedstrijden. Toch is er dit seizoen ook vaak kritiek op Boadu. Hij valt minder op met zijn spel en scoort veel minder. "Dit is een proces waar hij door heen moet. Vorig seizoen maakte hij veel goals en assists, maar er wordt meer van je verwacht. Dus ook doelpunten tegen de kleinere clubs."