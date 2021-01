Matchwinner Boadu scoort opvallend vaak in topwedstrijden: "Druk nodig"

ROTTERDAM - Met twee doelpunten was Myron Boadu de gevierde man in de Rotterdamse Kuip. Mede daardoor won AZ zondag met 2-3 van Feyenoord. De spits is niet bezig aan zijn sterkste seizoen, maar doet het op de één of andere manier vaak goed tegen de traditionele top drie. "In dit soort wedstrijden heb ik de volle focus en maak ik kansen wel af."