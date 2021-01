Basketbalcoach Laki Lakner wil zichzelf niet martelen en stapte daarom op bij Apollo

Hij doelt onder meer op Sergio de Randamie, Floris Versteeg, Hicham Kherrazi, Berend Weijs en Dexter Hope. "Als ik die osptel, hoeven we niet onder te doen voor de eerste drie in de competitie. Als ze fysiek en mentaal in orde zijn. Met jeugd en een paar talenten erbij is dat een mooie samenstelling van het team. Op papier headden wij ook een mooi team, daar is niks mis mee."

Apollo kon lange tijd alleen in kleine groepjes trainen. Daarom was het totaalplaatje voor Lakner nog niet duidelijk. "In de wedstrijden zie je goed dat we conditioneel en mentaal, vooral verdedigend, veel te kort te komen. En dan denk ik: ik kan heel het jaar zo doorgaan en mezelf martelen, maar ik heb niet zo'n mentaliteit. Ik word helemaal gek. In trainingen en tijdens wedstrijden ben ik heel fanatiek. Dan praat ik niet over winnen of verliezen, want met verliezen op een goede manier heb ik vrede mee. Nu vind ik dat ik niet de juiste persoon ben om verder te gaan", aldus Lakner.

Apollo verloor zaterdagavond met 76-103 van Leiden. Na die wedstrijd maakte Lakner aan de spelersgroep bekend te stoppen. De Amsterdammers hebben alle drie de competitieduels dit seizoen verloren.