Feyenoord veel te sterk voor basketballers Apollo

ROTTERDAM - De basketballers van Apollo zijn er niet in geslaagd om bij de hervatting van de Dutch Basketball League te winnen van Feyenoord. De Amsterdamse formatie van trainer Laki Lakner verloor in Rotterdam met 90-54.

Vanaf het eerste fluitsignaal had Apollo het gelijk zwaar tegen het sterk spelende Feyenoord. Al aan het einde van het eerste kwart keken de Amsterdammers tegen een 20-8 achterstand aan. In het tweede kwart liep Feyenoord nog meer uit. Beide ploegen zochten derhalve de kleedkamer op met een ruststand van 47 tegen 28.

Maatje te groot

Ondanks de inbreng van de nieuwe aanwinsten Dexter Hope en Berend Weijs kon Apollo ook in de tweede helft geen vuist maken tegen de Rotterdammers. In rap tempo bouwde de thuisploeg de voorsprong uit naar 67-42 aan het einde van het derde kwart. In het laatste kwart probeerde Apollo de nederlaag nog enigszins dragelijk te maken, maar Feyenoord bleek andermaal veel te sterk. Apollo keerde zodoende met een 90-54 nederlaag terug naar Amsterdam.