Twee oude bekenden keren terug bij basketballers Apollo Amsterdam

"Ik heb Berend en Dexter opgebeld, en gevraagd of ze ons wilden helpen in de competitie", zegt trainer Laki Lakner op de website van de club. "Met blessures en mogelijke besmettingen in het team, is het voor ons extra belangrijk om een zo breed mogelijke selectie te hebben. Buiten dat zijn Berend en Dexter natuurlijk ook een kwaliteitsinjectie voor ons team."

Apollo neemt ook afscheid van een speler. Yoeri Hoexum heeft tijdens de coronapauze besloten om te vertrekken bij de Amsterdamse club.

Zaterdag begint de competitie voor Apollo met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.