Grote opluchting na rumoerige zomer bij Apollo: 'We kunnen weer spelen'

AMSTERDAM - Het was bloed, zweet en tranen voor Apollo om ook dit seizoen aan de start van de eredivisie te kunnen verschijnen. De Amsterdamse basketbalclub onderging een bewogen zomer en vreesde het ergste.

Apollo speelt dit seizoen toch in de eredivisie - NH Nieuws / Stephan Brandhorst

Door de coronacrisis besloot de RAI, een van de geldschieters van Apollo, zich terug te trekken. Daardoor kwam de club in financiële moeilijkheden. De club schreef zich al in voor een niveau lager, maar door verschillende acties is de club erin geslaagd om ook dit seizoen in de Dutch Basketball League te spelen. Dat deed de club door een geldinzamelingscampagne op te zetten. Met dank aan andere sponsoren en personen met clubliefde heeft Apollo nu toch voldoende financiële capaciteit om in het seizoen 2020-2021 mee te doen in de eredivisie.

'Keihard gewerkt' "Het was een spannende zomer", vertelt Apollo-voorzitter Mark van Meggelen voor de competitiestart tegen Feyenoord Rotterdam. "We hebben er met een kleine groep mensen keihard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. We zijn er dan ook heel erg blij mee." En dat was niet het enige waar de basketbalclub mee moest zien te 'dealen'. Ervaren krachten Xavier Cannefax, Berend Weijs en Jesse Markusse zeiden Apollo vaarwel en ook de Servische routinier Mladen Vitkovic vertrok. Daardoor trad Apollo tegen Feyenoord Rotterdam met een heel nieuw team aan.

De Randamie en Versteeg keren terug De club slaagde erin om Sergio de Randamie en Floris Versteeg te verleiden tot een terugkeer op het oude nest. De twee waren zaterdag belangrijk voor hun ploeg, maar zij konden een nederlaag niet afwenden (54-73). "We hebben niet de breedte dat als wij een speler eruit halen, er eenzelfde speler voor terugkomt", zei coach Laki Lakner na afloop. De Kroatische coach nam midden in de coronapauze het stokje over van Patrick Faijdherbe, die vijf jaar lang de scepter zwaaide in de Apollohal. "Ik kan ook opvliegend zijn. Ik zeg ook gewoon wat ik op dat moment denk. Ik ga niet tot drie tellen, dus dat soort dingen zijn nog hetzelfde. Ik ben helemaal bezweet, misschien nog wel meer dan sommige spelers", grapte Lakner.