Basketbalclubs Apollo en Den Helder enthousiast over BeNeLeague: "Het biedt kansen"

AMSTERDAM/DEN HELDER - De basketbalwereld stond deze week even op z'n kop. Binnenkort zal de competitie weer hervat worden en vanaf volgend jaar spelen de teams in de BeNeLeague. "Heel mooi nieuws", aldus Den Helder-coach Peter van Noord.

Peter van Noord is blij dat de BeNe League er is gekomen - NH Nieuws

Zowel bij Apollo Amsterdam als bij Den Helder zijn ze enthousiast over de nieuw te vormen competitie. "Het is een grote kans voor topsportbasketbal. België is een aantrekkelijke league. Daar zijn inmiddels bij sommige clubs de budgetten hoger dan in Nederland. Als we samen gaan, biedt dat kansen. Tot ons genoegen was het besluit echt unaniem", aldus Apollo-voorzitter Mark van Meggelen, die donderdag samen met alle voorzitters stemde voor de BeNeLeague."Ik denk dat de lange adem ervoor kan zorgen dat het basketbal een hele goede impuls gaat krijgen", vult Den Helder-coach Peter van Noord aan.

Pluspunten

De BeNeLeague kan op veel steun rekenen vanuit de clubs. Tijdens de stemming was er geen enkele club die tegen stemde, alleen een Belgische club die niet stemde. Om meerdere redenen zijn de clubs positief gestemd. "Iedereen kent de NBA. In Nederland is basketbal een kleine en onzichtbare sport. Het is te hopen dat het zichtbaarder wordt. Het hele idee is om de competitie attractiever te maken. Dat doe je door veel meer momenten in te bouwen dat het weer spannend is", aldus van Meggelen.

Veel clubs kampen met personele problemen in Nederland. "Helaas is het basketbal in Nederland tanende qua ledenaantal. De BeNeLeague kan zorgen voor een groeiend ledenaantal. Wij willen de jonge fans bereiken, want dat is je toekomst", aldus Van Noord.