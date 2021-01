Basketbalcoach Laki Lakner neemt per direct afscheid van Apollo Amsterdam

AMSTERDAM - In de uren na de nederlaag van basketbalclub Apollo tegen Leiden (76-103) heeft hoofdcoach Laki Lakner zaterdagavond aangekondigd per direct te stoppen bij de Amsterdamse club. De exacte reden van het vertrek van de Kroatische coach is nog onbekend.

De Amsterdamse basketbalclub Apollo kondigde via Facebook aan dat hoofdcoach Laki Lakner de club per direct zal verlaten. Apollo verloor zaterdagavond haar derde competitiewedstrijd met 76-103 van Leiden. Na drie speelronden is de Amsterdamse club nog puntloos in de Dutch Basketball League.

Lakner was pas sinds mei 2020 in dienst van Apollo. De exacte reden van het vertrek van de hoofdcoach is nog onbekend. De club geeft aan zo snel mogelijk een opvolger bekend te willen maken.