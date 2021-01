Tropische TwaTwa tjilpt trieste Johan Cruijff Boulevard wat vrolijkheid in

AMSTERDAM - Het is uitgestorven op de anders zo levendige Johan Cruijff Boulevard in Zuidoost. Alle winkels en uitgaansgelegenheden zijn gesloten vanwege de lockdown. De beklemmende stilte wordt echter doorbroken door het subtiele getjilp van tropische vogels dat uit de bomen klinkt. De vogelgeluiden zijn onderdeel van het kunstproject ‘Three Little Birds’.

Hendrik Doerga: "Voorbijgangers horen de vogelgeluiden en vragen zich af dan waar de vogel zit."

Het prachtige gezang van de Picolet, de TwaTwa en de Rowtie zorgt bij veel mensen voor een glimlach op het gezicht. “Als Surinaamse mensen hier lopen en ineens die vogelgeluiden horen, dan zullen ze die meteen herkennen en vrolijk worden”, vertelt Hendrik Doerga van zangvogelvereniging Ringmaster, die al 25 jaar lang vogelwedstrijden in de Bijlmer organiseert.

De liefde voor de zangvogel is een belangrijk onderdeel van de Surinaamse cultuur in Amsterdam-Zuidoost. “Toen wij hiernaartoe kwamen, hebben wij onze zangvogels meegenomen. Zoals hier veel mensen van katten en honden houden, houden wij Surinaamse mensen van zangvogels en zijn we ze thuis gaan kweken. En als je een zangvogel kweekt, wil je ook je vrienden uitdagen om een wedstrijd te houden”, legt Doerga uit. Three Little Birds Behalve vogelgeluiden is er op de Johan Cruijff Boulevard ook een fototentoonstelling te zien van fotograafJacquie Maria Wessels over de zangvogelcultuur in Suriname en Nederland. Ook is er een groot collagekunstwerk te bewonderen, waarin de liefde voor Ajax en Zuidoost centraal staat. Alle kunstwerken zijn gemaakt door kunstenaars uit Zuidoost. Tekst gaat verder onder de foto

Foto van portretserie ‘The Birdmen’ van fotograaf Jacquie Maria Wessels

“Veel mensen die hier naar dit gebied komen om te werken, te winkelen of om uit te gaan weten vaak niet wat er in de rest van Zuidoost gebeurt. Door die verhalen hier naartoe te halen kunnen we de plekken met elkaar verbinden", vertelt Jorne Visser van stadmakerscollectief 11 united dat het kunstproject organiseert. Het kunstproject Tree Little Birds is nog tot in april te bewonderen.