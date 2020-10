Omarmprijs 2020: Moenira stoomt kinderen in Zuidoost klaar voor hun droombaan

Oprichter en directeur van Life Skills Moenira Luqman wil de jeugd dan ook klaarstomen voor het serieuze werk. Hoewel huiswerk maken natuurlijk belangrijk is, focust zij zich met haar leerlingen ook op hun toekomstige carrière: "Onze kinderen hebben gewoon een brein en ze kunnen dus ook leren hoe ze bijvoorbeeld directeur moeten worden bij de NS."

De eerste stap

De eerste stap naar een goede baan is natuurlijk een geslaagd sollicitatiegesprek en daarom brengt Moenira haar leerlingen de fijne kneepjes van het vak bij in een sollicitatietraining. Leerlingen worden daarin getraind in het geven van een goede motivatie, maar ook in het aanhouden van de juiste lichaamstaal die bepalend kan zijn in een sollicitatiegesprek. Een leerling van Life Skills onderschrijft de visie van Moenira: "De dingen die je bij Life Skills leert heb je gewoon nodig om in de samenleving als volwassene mee te doen."

"Ik voel mij verantwoordelijk voor alle kinderen", zegt Moenira. "Ik heb het gevoel dat ze ook echt allemaal van mij zijn." Daarom is ze erg gemotiveerd om met ze aan de slag te gaan om alles uit hun talenten en vaardigheden te halen: "Meestal ben ik lief, maar soms ook streng." Maar wat haar aanpak ook is: Moenira heeft altijd de beste bedoelingen.

