Politie beëindigt drukbezocht feest onder viaduct: 'Komen en gaan van jeugd'

Een vrouw die pal naast het viaduct woont zegt tegen onze verslaggever dat er rond 23.30 uur heel veel jeugd liep'. "Dat is ongebruikelijk hier, want normaal lopen er rond die tijd niet zoveel mensen." De vrouw vertelt dat ze de politie heeft gebeld. "Maar die waren hier al aan het posten. Ze wisten er al van dus."

Toen agenten bij het feest aankwamen, stoven de jongeren uiteen. Een onbekend aantal jongeren is op de bon geslingerd.

Ze heeft korte tijd harde muziek gehoord, maar het geluid werd al snel gedempt. "Misschien dat ze de knop zachter hebben gezet, ik weet het niet." De vrouw schat in dat het feest al met al een uur heeft geduurd, van middernacht tot 1.00 uur, voordat de politie de stekker eruit trok.

"100 à 150, maar misschien wel 175", schat ze het aantal feestgangers dat aanwezig is geweest. "Ze zullen er niet allemaal tegelijk zijn geweest, want het was een komen en gaan."