Politie deelt 66 coronaboetes uit bij clipopname Famke Louise in loods

LIJNDEN - Bij de opnames van de videoclip van rapper Famke Louise heeft de politie gisteravond 66 coronaboetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronamaatregelen. De opnames vonden plaats in een loods in Lijnden. Op beelden van rapper Blacka, die ook meewerkte aan de clip, is te zien dat de politie in de loods aanwezig is.