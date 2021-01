Politie klaar voor de avondklok, maar doet ook beroep op burgers

NOORD-HOLLAND - De politie is klaar voor de avondklok die morgenavond om 21.00 uur ingaat. Roosters zijn omgegooid en van agenten wordt verwacht dat ze latere en langere diensten zullen draaien, zodat er volop gesurveilleerd kan worden. Maar hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Noord-Holland Anja Schouten doet ook een beroep op de burgers om 'niet de mazen van de wet op te zoeken'. "We doen dit immers om een pandemie te bestrijden."

Schouten noemt de avondklok een ongekende maatregel, die ook op het politie-apparaat een flinke impact heeft. Toch is de organisatie goed voorbereid, vertelt ze in het NH Radio-programma Lunchroom.

"We zagen dit aankomen en zijn met een heleboel mensen aan het nadenken gegaan hoe we het gaan doen. Zo gaan we met meer mensen de straat op, omdat we het belangrijk vinden dat het zichtbaar is dat we deze maatregelen goed neer gaan zetten", vertelt ze.

'Ouderwets surveilleren'

"Het handhaven is het sluitstuk. We verspreiden ons over zo veel mogelijk plekken en gaan ouderwets surveilleren. We vertrouwen erop dat de meeste mensen zich aan de regels zullen houden. Maar als ze dat niet doen, zullen ze politie tegenkomen", waarschuwt ze.

"Iedereen die we tegenkomen, spreken we actief aan. In een gesprek zullen we onderzoeken waarom iemand op straat is. Het kan zijn dat je een gegronde reden hebt, maar anders krijg je een boete van 95 euro."

Op een ritje naar huis hoef je vervolgens niet te rekenen: "We zijn geen taxicentrale."

Kat-en-muisspel

Volgens Schouten is de burger ook zelf aan zet. Ze roept op niet de mazen in de wet op te zoeken. "We doen dit niet zomaar, maar om een pandemie te bestrijden. Speel geen kat-en-muisspelletje met de politie."

Op de politie-organisatie hebben de maatregelen ook flinke impact. Zo wordt van agenten verwacht dat ze latere en langere diensten draaien. "Op al die collega's die al plannen met hun gezin hadden, of die juist wilden uitrusten omdat ze al meer hadden gewerkt, wordt opnieuw een beroep gedaan. Je vraagt veel van ze. Van hun veerkracht, incasseringsvermogen en professionaliteit", aldus de hoofdcommissaris.

"Ik ben er dan ook super trots op dat we er helemaal klaar voor zijn en dat we weer op alle collega's kunnen rekenen. Dat maakt me trots. Samen bezweren we de pandemie!"