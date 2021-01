Vomar-directeur: trek alcoholverbod gelijk met sluitingstijd voor avondklok

ALKMAAR - Trek de ingang van het alcoholverbod gelijk met de begintijd van de avondklok. Daarvoor pleit Aart van Haren, directeur van de Noord-Hollandse supermarktketen Vomar, in reactie op de definitieve invoering van een avondklok. De supers moeten nu nog steeds om 20.00 uur stoppen met de verkoop van alcohol, terwijl ze vanaf zaterdag door de avondklok drie kwartier later dicht moeten.

"Als wij om kwart voor negen gaan sluiten, betekent dat dat we voor de duur van drie kwartier de schappen met alcoholische dranken moeten leeg halen of afschermen. Dat is voor onze medewerkers best een werkje voor drie kwartier", zegt Van Haren tegen NH Nieuws. En dat terwijl ze het al druk genoeg hebben in deze tijd, voegt de directeur eraan toe.

"Ik zou het daarom logisch vinden als de ingangstijd gelijk gaat lopen met de ingang van de avondklok. Als het aan mij ligt, maken we die beide tijden gelijk. Het alcoholverbod was ook al gericht op het voorkomen van sociale contacten 's avonds." En ook heb je dan nu twee aparte regels naast elkaar lopen, zegt de directeur. "Het zou het leven voor mensen veel duidelijker en voor ons efficiënter maken."

De directeur van Vomar zegt verder prima te kunnen leven met de invoering van de avondklok. "Het zal dus betekenen dat we uiterlijk kwart voor negen de deur dicht moeten doen. Ik heb er geen problemen mee. Als branche zijn we continu meewerkend geweest in het belang van Nederland. Als dit de overheid van ons vraagt, dan gaan we dat doen."

Bevoorraading

Gisteren was al duidelijk dat de bevoorrading in ieder geval niet belemmerd wordt door de avondklok. Volgens Van Haren is de brancheorganisatie van supermarkten, het CBL, al druk bezig met het regelen van ontheffingen voor hun medewerkers, zodat ze ook na 21.00 uur de supermarkten kunnen bevoorraadden en vullen.

Wel verdwijnt door de avondklok het ouderenuurtje, maar de Vomar ziet daar niet zo veel problemen in. Van Haren zei gisteren dat daar minimaal van gebruik werd gemaakt in de avond.

21.00 uur

De Tweede Kamer stemde vandaag in met het plan voor de invoering van een avondklok, op voorwaarde dat de begintijd ervan met een half uur wordt opgeschoven. Dat betekent dat de avondklok vanaf zaterdag in gaat om 21.00 uur.