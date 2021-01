OM eist in hoger beroep zes jaar en tbs voor man (36) die huisarts neerstak

In 2019 eiste het OM zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot doodslag tegen de verdachte, omdat hij van mening is dat de verdachte geen vooropgezet plan had om de huisarts iets aan te doen. Tbs met dwangverpleging voegt hij toe, omdat tijdens observatie is vastgesteld dat de verdachte een ernstige psychische stoornis heeft.

De verdachte Michael V. was een patiënt van de huisarts en tijdens een consult op 21 augustus 2018 begon hij ineens te steken. De huisarts werd in zijn hals, rug en bovenbeen geraakt. Hierdoor raakte hij levensgevaarlijk gewond. De huisarts overleefde de aanval maar net. Een 17-jarige omstander schoot hem te hulp en kon de dader wegjagen.

Uiteindelijk veroordeelde de rechtbank de verdachte tot een celstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging. Maar de man uit Hilversum was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. In hoger beroep eist de aanklager nu een jaar meer gevangenisstraf dan de rechtbank in eerste instantie had opgelegd: zes jaar en tbs met dwangverpleging. Volgens haar is dat nodig vanwege de ernst van de feiten en de houding van de verdachte.

De reden dat de het OM omlaag is gegaan met de strafeis, van zeven naar zes jaar, is vooralsnog onduidelijk.

Gewelddadig gedrag

Volgens het OM is er sprake van een blijvende problematiek bij de verdachte. De 36-jarige wil graag een lichtere vorm van tbs, maar het OM ziet dat niet zitten. Zij achten de kans groot dat de verdachte ook in de toekomst gewelddadig zal zijn. "De verdachte heeft langdurig, misschien wel levenslang hulp nodig."

Kan niet meer werken

Het leven van de huisarts is door de aanval voorgoed veranderd. Hij is niet meer in staat om zijn werk als huisarts op te pakken. Hij bleef lang thuis om op te knappen en probeerde vorig jaar mei toch weer aan het werk te gaan. Maar een paar maanden later hakte hij definitief de knoop door en stopte hij. Het lukt hem niet meer. "Ik heb er nu vrede mee om een nieuwe weg in te slaan. Het was wel een moeilijk besluit, maar het is nu goed", vertelt hij.

Stronck is op dit moment docent op de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij toekomstige huisartsen opleidt.