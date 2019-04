OM eist 7 jaar cel en tbs voor neersteken Loosdrechtse huisarts

LOOSDRECHT - Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 35-jarige Loosdrechter die zijn huisarts vorige zomer tijdens een consult vijf keer stak. De huisarts overleefde de aanval ternauwernood.

De verdachte Michael V. was een patiënt van de huisarts en tijdens een consult op 21 augustus 2018 begon hij ineens te steken. De huisarts werd in zijn hals, rug en bovenbeen geraakt. De 17-jarige Hessel die op dat moment net terugkwam van de tandarts, schoot de arts te hulp nadat hij geschreeuw hoorde. "Hij is door het raam naar binnen gesprongen", vertelde een omstander toen aan NH Nieuws. Hierop vluchtte de verdachte, maar hij werd kort daarna aangehouden.

De verdachte heeft geen verklaring willen geven en het is niet duidelijk waarom hij juist nu stak. Aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baancentrum wilde de man niet meewerken. Het OM rekent het de verdachte aan dat hij tot op de dag van vandaag geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor wat er is gebeurd.

De officier van justitie eist zeven jaar gevangenisstraf voor poging doodslag, omdat hij van mening is dat de verdachte geen vooropgezet plan had om de huisarts iets aan te doen. Tbs met dwangverpleging voegt hij toe, omdat tijdens observatie is vastgesteld dat de verdachte een ernstige psychische stoornis heeft en "alleen met deze maatregel kan de samenleving maximaal beschermd worden tegen de verdachte".

De rechtbank doet op dinsdag 7 mei uitspraak.