Neergestoken Loosdrechtse huisarts stopt er toch mee: "Een moeilijk besluit"

Willem Stronck werd twee jaar geleden door een 34-jarige man met vijf messteken neergestoken. De huisarts heeft naar eigen zeggen erg geluk gehad dat hij de aanval heeft overleefd. "Een wond rechts in de hals heeft bijna mijn halsslagader geraakt. Uit deze wond ben ik veel bloed verloren", zo vertelde hij zelf eerder.

Dat hij het redde had hij mede te danken aan een toen 17-jarige omstander die hem snel te hulp schoot en de dader weg kon jagen. De dader werd later ook opgepakt.

De gebeurtenis heeft veel impact gehad op het leven van de huisarts en zijn gezin. Hij bleef lang thuis om op te knappen en probeerde vorig jaar mei toch weer aan het werk te gaan. Maar nu heeft hij definitief de knoop doorgehakt en stopt hij. "Ik heb er nu vrede mee om een nieuwe weg in te slaan. Het was wel een moeilijk besluit, maar het is nu goed", vertelt hij.

Andere baan

Stronck heeft ruim twintig jaar in de praktijk gewerkt en per 1 juli is de praktijk officieel overgedragen aan Barbara Tanis, die al vanaf januari 2019 in de praktijk werkt. Stronck is op dit moment docent op de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij toekomstige huisartsen opleidt. "Dat past bij mij, want dat deed ik in de praktijk ook."