Hilversummer vrijgesproken voor afpersen fruitbedrijf, wel veroordeeld voor heling

HILVERSUM - Verschillende verdachten in de afpersingszaak bij fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel stonden vandaag voor de rechter. Een 33-jarige Hilversummer haalde een groot bedrag op bij een hotel, maar had volgens de rechtbank niet kunnen weten dat het om afpersing ging. Omdat hij wel had kunnen weten dat er iets niet in de haak was, is hij wel veroordeeld voor een poging tot heling.