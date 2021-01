Ten Hag wijzigt Ajax op acht plaatsen; Aboukhlal bij AZ beloond met basisplaats

ALKMAAR - Ajax-trainer Erik ten Hag heeft voor de bekerwedstrijd tegen provinciegenoot AZ meerdere wijzigingen in de basisopstelling doorgevoerd. Pascal Jansen, de trainer van de Alkmaarders, begint daarentegen met dezelfde elf namen als in de laatste wedstrijd tegen ADO den Haag.

Ajax

Ten opzichte van de met 1-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord voert Ajax-trainer Erik Ten hag maar liefst acht wijzigingen door. Enkel Tagliafico, Promes en Gravenberch beginnen net zoals afgelopen zondag aan de aftrap. Maarten Stekelenburg verdedigt in Alkmaar het doel van de Amsterdammers. Rensch, Schuurs, Martinez en Tagliafico staan in de verdediging. Sébastien Haller krijgt rust en daarom starten Neres, Labyad en Promes in de aanval.