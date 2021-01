Vanavond live: extra NH Sport met bekerclash AZ - Ajax

ALKMAAR - Voor het eerst in ruim tien maanden staan AZ en Ajax weer tegenover elkaar. Het duel in de achtste finales van de KNVB-beker is woensdagavond live op de radio te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.

Vorig seizoen won AZ twee keer van de Amsterdammers. Op 1 maart, vlak voor het afbreken van de competitie, was AZ in de Johan Cruijff Arena Ajax duidelijk de baas: 0-2. De Alkmaarders kwamen daardoor op de ranglijst op gelijke hoogte met Ajax. Een paar maanden eerder werd het in Alkmaar 1-0. Myron Boadu scoorde, in de eerste wedstrijd die AZ weer in eigen stadion speelde nadat het dak was ingestort, het winnende doelpunt.

Het huidige seizoen is weliswaar halverwege, maar beide Noord-Hollandse ploegen troffen elkaar nog niet op het veld. Dat gebeurt eind deze maand voor het eerst, eveneens in Alkmaar. Wie er vanavond de sterkste is en doorbekert naar de kwartfinales hoor je van verslaggevers Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker.

De aftrap is om 21.00 uur, de extra uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur. De presentatoren zijn Rob Mooij en Stef Swagers.

Klik op onderstaande video's voor een vooruitblik van de trainers Pascal Jansen (AZ) en Erik ten Hag (Ajax) op het bekerduel