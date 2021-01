Examenleerlingen weer welkom op Oscar Romero, maar voorbereiding is niet ideaal

HOORN - Eindexamenleerlingen van het Tabor College Oscar Romero in Hoorn mochten woensdagochtend, na vijf weken afwezigheid, weer het schoolgebouw in. Dit voorjaar staat hen het eindexamen te wachten, maar fysieke lessen hebben zij nog maar amper gehad. Daarom zijn zij als eerste welkom in de school, maar wel onder strikte voorwaarden.

Zo zijn onder andere de klassen door tweeën gedeeld en zijn de leerlingen van het MAVO, HAVO en VWO van elkaar gescheiden. Ook zijn de lesuren verkort van 45 minuten naar 25 minuten. De schooldag duurt dus veel minder lang. "Ik ben om half twaalf klaar, bijna elke dag. Dat is wel fijn natuurlijk", vertelt de 15-jarige examenleerling Eddy Hallatu. Maar Eddy maakt zich ook zorgen om zijn examens: "Ik heb wel het gevoel dat ik een beetje achterloop met het examen dat binnenkort is." Ook conrector Wessel van de Hoef maakt zich zorgen om de landelijke examens die vanaf mei van start zullen gaan. "Ik hoor om mij heen van collega's dat de voorbereiding zodanig onder druk komt te staan dat ik me afvraag of het wel verantwoord is om een centraal schriftelijk af te nemen", aldus Van de Hoef, die hoopt dat de scholen zelf mogen beslissen over het examen. "Ik zou graag zien dat we als school zelf de verantwoordelijkheid krijgen om onze leerlingen naar de eindstreep te begeleiden."

Besmettingen Op 14 december, één dag voor de landelijke lockdown, besloot de school al haar deuren te sluiten voor haar leerlingen. De school had toen te maken met veel coronabesmettingen waardoor openblijven niet meer verantwoord was. De directie is dan ook huiverig om de school na de huidige lockdown, weer volledig te openen. "We hebben 1200 leerlingen rondlopen, die passen hier niet allemaal tegelijk in als we 1,5 meter afstand moeten houden. Dan zullen we dus weer een nieuw scenario moeten bedenken", sluit de conrector af.