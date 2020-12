Westfriese scholen worstelen met corona-besmettingen: 'Het gaat wel heel snel'

WEST-FRIESLAND - GGD Hollands Noorden ziet de afgelopen weken een flinke stijging in het aantal jongeren onder de 20 jaar dat positief getest wordt op corona. Een vijfde van de besmettingen treft jongeren en dat is te merken op de Westfriese scholen: bijna de helft van de middelbare scholen in de regio hebben de afgelopen week klassen thuis moeten houden.

Met stickers op de vloer wordt men herinnerd aan de 1,5-meter regel - NH Nieuws / Chantal Bos

Het RSG in Enkhuizen was deze week genoodzaakt alle brugklassen thuis te laten blijven; van de 300 brugklassers waren er 25 positief besmet en de besmettingen liepen in rap tempo op. Het hoge aantal besmettingen en het feit dat leerlingen ook uit voorzorg thuis bleven leidde tot halflege klaslokalen en een niet werkbare situatie voor docenten. Directielid van de brugklassen op het RSG Nick Broerse laat weten bezorgd te zijn."Het beleid gaat er nog vanuit dat besmetting op scholen amper plaatsvindt, maar wij zien nu een ander beeld: het gebeurt wel degelijk en redelijk snel ook." Waar besmet? Er vindt overleg plaats tussen scholen en de GGD indien nodig over hoe de situatie aan te pakken bij besmettingen op school. Broerse vraagt zich hardop af of de richtlijnen niet achterhaald zijn. Volgens het directielid zeggen de richtlijnen dat een leerling die naast een besmette leerling in de klas heeft gezeten gewoon naar school kan blijven gaan indien er geen klachten zijn. Ook worden medeleerlingen niet actief meegenomen in het bron- en contactonderzoek.

Quote "Als we bij één besmetting een hele klas naar huis moeten sturen dan kunnen we de tent wel sluiten" Arnoud Lansdaal - conrector Oscar Romero

Conrector Arnoud Lansdaal van het Oscar Romero merkt dat de richtlijnen die op school genomen worden af en toe inderdaad wel 'scheef' lijken: "Als leerlingen vijftig minuten naast elkaar in de klas zitten, dan wordt dat niet als 'nauw contact' gezien in het bron- en contactonderzoek, maar als diezelfde leerlingen thuis op de bank hebben gezeten wel ineens." Toch begrijpt hij de keuze die het RIVM maakt in de richtlijnen. De school wordt namelijk als een bubbel gezien en de conrector van het Oscar Romero heeft begrip voor het beleid. "Als we bij één besmetting een hele klas naar huis moeten sturen dan kunnen we de tent wel sluiten. Het is een afweging tussen gezondheid en onderwijs door laten gaan en dat laatste is ook belangrijk." 'Behoorlijk druk mee' Toch dacht Lansdaal deze week ook even dat zijn school dicht moest. De conrector noemt de situatie momenteel 'redelijk stevig'. "Gisteren hebben we alle havo-4 klassen naar huis gestuurd en eerder deze week de tweede klassen van mavo, havo en vwo." In het laatste geval ging het om een keuzevak techniek, waar 10 van de 25 leerlingen besmet leken te zijn. Op zijn school zijn de meeste besmettingen te herleiden: zo had een leerling zijn rijbewijs gehaald en is er een vreugderit gemaakt met vijf mensen in de auto; alle vijf de leerlingen bleken besmet. Ook de besmettingen in de havo-klas zijn te herleiden: naar een gezellige sinterklaasviering van een paar leerlingen bij elkaar, vertelt Lansdaal aan NH Nieuws. Toch ziet ook hij dat er wel verspreiding van het virus op school plaatsvindt.

Elke ochtend kwamen er telefoontjes binnen."Maandag acht leerlingen besmet, dinsdag zes, woensdag vijf. We zijn er behoorlijk druk mee kan ik je vertellen. Als dat vandaag niet beter had geweest werd het ook moeilijk de school open te houden, maar er zit gelukkig verbetering in", aldus Lansdaal. Vier lessen per week uitval Op het Tabor College d'Ampte in Hoorn zijn in de afgelopen maanden meerdere klassen naar huis gestuurd. Directeur Stef Macke vertelt aan streekomroep WEEFF dat op dit moment twee klassen een week thuis moeten blijven. Zij worden maandag weer op school verwacht. Bij iedere positieve test houdt de Hoornse school contact met de GGD. "Wij hebben gelukkig nog geen hele afdelingen thuis moeten houden", legt Macke uit. "Maar gemiddeld vallen er per klas vier lessen per week uit. Voor de onderbouw geldt dat wij rond 40-50 klassen hebben. Dus reken maar uit hoeveel lessen er per week niet door kunnen gaan. Het kan deels opgevangen worden door online les te geven, en deels door leerlingen thuis aan de slag te laten gaan."

Quote "Het onderwijs is toe aan rust, maar de vraag is hoe de situatie na de kerstvakantie zal zijn" stef macke, directeur d'ampte

Macke ziet de stijging van het landelijke aantal positief geteste personen op corona en weet ook dat de cijfers in de regio in rap tempo oplopen. "En dat blijft een zorgelijke situatie voor de scholen. We merken de bezorgdheid bij onze docenten, maar ook bij ouders en leerlingen." Wat brengt de kerstvakantie? Volgens de directeur heeft de stijging van het aantal positief geteste leerlingen bij Tabor College d'Ampte in veel gevallen te maken met een besmetting die buiten de school heeft plaatsgevonden. Macke vraagt zich af hoe de cijfers er uit gaan zien nadat leerlingen de kerstvakantie hebben gehad. "Ik laat het graag over aan de experts, maar aan de cijfers kunnen we de overheid laten zien dat we ons grote zorgen maken. Het onderwijs is toe aan twee weken rust, alleen is het nog maar de vraag hoe ver de cijfers op gaan lopen als de leerlingen terugkomen van vakantie." Naast het RSG in Enkhuizen, Tabor College d'Ampte en het Oscar Romero werden ook bij het Copernicus in Hoorn deze week een paar klassen thuisgehouden. Ook het Martinuscollege in Grootebroek zou een paar weken geleden een 'golf' hebben gehad. Niet overal crisis Toch zijn er ook scholen waar de situatie anders is. Bij SG De Dijk in Medemblik, het Hoornse OSG West-Friesland en SG Newton zijn de afgelopen periode geen besmettingen geweest en ook het Werenfridus mag zich tot die gelukkigen rekenen. Conrector Kristin Renooij van het Werenfridus laat weten dat er momenteel slechts twee leerlingen besmet zijn. "We zijn heel blij dat het nu rustig is, een paar weken geleden hadden wij wel twaalf besmettingen op het zelfde moment, maar die waren te herleiden naar activiteiten buiten school." Het Werenfridus heeft tot nu toe nog geen klassen naar huis hoeven sturen.