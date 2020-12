Alle brugklassen RSG Enkhuizen thuis door coronabesmettingen

ENKHUIZEN - Alle brugklassen van de middelbare school RSG Enkhuizen zijn gisteren voor een week naar huis gestuurd vanwege een hoog aantal coronabesmettingen. Het aantal besmettingen op de Enkhuizer school is vooral de afgelopen twee weken flink opgelopen. "We hopen dat dit helpt, maar er moest iets gebeuren", zegt de directie van de school.

Nick Broersen is directielid van de brugklassen en licht het besluit toe. "We zagen de besmettingen oplopen, waar we tot nu toe eigenlijk gespaard zijn gebleven. Dat begon eerst met besmettingen in iedere individuele klas die we vervolgens naar huis stuurden, maar de besmettingen breidden zich uit naar andere klassen."

De school kent in totaal 1.500 leerlingen, waarvan er 300 in de brugklas zitten. De afgelopen week zijn veertig leerlingen op het RSG positief getest, waarvan er rond de vijfentwintig in de brugklas zitten. Daarmee is het aantal besmettingen onder de brugklassers opvallend hoog.

Onwerkbaar kleine klassen

Niet alleen het aantal besmettingen heeft tot deze beslissing geleid, ook het feit dat leerlingen door de vele besmettingen uit voorzorg thuis blijven maakt dat de situatie onwerkbaar werd voor de docenten. "Docenten moesten les geven aan klassen waar acht leerlingen in het lokaal zitten en de rest thuis via de webcam de les volgt. Dat doet de onderwijskwaliteit geen goed en dat heeft ook meegewogen in dit besluit om de leerlingen naar huis te sturen", aldus Broersen.

De GGD ziet landelijk een stijging in het aantal besmettingen onder de 20 jaar en ook Broersen vindt het en zorgelijke ontwikkeling. "Het beleid gaat er nog vanuit dat besmetting op scholen amper plaatsvindt, maar wij zien nu een ander beeld: het gebeurt wel degelijk en redelijk snel ook."

Volgens het directielid van de school zeggen de richtlijnen dat een leerling die naast een besmette leerling in de klas heeft gezeten gewoon naar school kan blijven gaan indien er geen klachten zijn. Ook worden medeleerlingen niet meegenomen in het bron-en contactonderzoek. "We hebben wel veel overleg met de GGD en zij steunen ons in de beslissing om de leerlingen naar school te sturen, maar ik vraag me wel af of dit beleid niet achterhaald is."

Besmettingen raadsel

Waarom juist de brugklassen zo geraakt worden is voor Broersen nog een raadsel. "Ik begreep eerder dat hoe jonger je bent hoe minder besmettelijk je bent, maar wij zien nu het tegenovergestelde op de school."

Broersen denkt dat het te maken kan hebben met de lesvorm en het contact tussen de leerlingen. "Brugklassers hebben misschien meer fysiek contact met elkaar doordat ze wat speelser zijn. Ook volgen ze de hele week in nagenoeg dezelfde samenstelling lessen waardoor het contact ook intensief is."