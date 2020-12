Na weken van daling, nemen coronabesmettingen in aantal Westfriese gemeenten toe

WEST-FRIESLAND - In vier van de zeven Westfriese gemeenten neemt het aantal mensen dat positief getest is op corona weer toe. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Uit de cijfers blijkt dat er in de gemeenten Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland de afgelopen twee weken meer mensen positief getest zijn, dan in de voorgaande periode. Enkhuizen springt er bovenuit. Daar zijn per 100.000 inwoners 548 mensen positief getest op corona.

In de afgelopen twee weken is er in de gemeente Medemblik één coronapatiënt overleden. Het aantal opgenomen patiënten in de afgelopen twee weken staat op vier voor heel West-Friesland.

Ondanks een toename in Stede Broec zijn daar wel het minst aantal mensen per 100.000 inwoners positief getest. Verder is er een daling te zien in het aantal coronabesmettingen in Hoorn, Koggenland en Opmeer.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: