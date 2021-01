Bijstandsgerechtigden verdienen extra zakcentje met kamerverhuur aan daklozen

ALKMAAR - Bijstandsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet krijgen de kans een extra zakcentje te verdienen, meldt het college van Alkmaar. Met het project 'Onder de Pannen' kunnen mensen die een slaapkamer 'over' hebben, deze legaal verhuren aan een dakloze stadsgenoot. "Je helpt iemand van de straat en voorkomt eenzaamheid."

De deelnemers zijn gescreend door de GGD of wijkteams op zelfredzaamheid en hebben geen verslavings- en psychische problematiek."

Tijdens de huurperiode krijgen daklozen ondersteuning in het vinden van een nieuwe woning. Het betreft economische daklozen die recent hun woning zijn kwijtgeraakt. "Uitgezonderd zijn daklozen met psychische of met verslavingsproblemen."

Het snel vinden van een nieuwe woning blijkt in de praktijk lastig, gezien het tekort aan woningen en de lange wachtlijsten voor sociale huur. "Tijdelijk intrekken bij familie of vrienden biedt slechts een tijdelijke oplossing en de reguliere daklozen-nachtopvang sluit niet aan bij deze doelgroep", vertelt wethouder Paul Verbruggen.

Het aantal nieuwe daklozen, ook wel economisch daklozen, groeit gestaag. Mensen raken hun huis kwijt na bijvoorbeeld een scheiding, ontslag en hoge schulden. Volgens het CBS is het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar verdubbeld.

"Iemand houdt er zo'n 150 euro aan over. Zo wordt niet alleen de huurder geholpen, maar gaat óók de verhuurder erop vooruit"

Quote

In plaats van elke dag te moeten nadenken over een slaapplek, kan de huurder zich focussen op een structurele oplossing voor huisvesting. Ook is er minder kans dat de deelnemer verder afglijdt, doordat de problemen zich blijven opstapelen.

Win-winsituatie

De huurder mag zich op het adres inschrijven, wat kansen biedt in het vinden van werk en het afsluiten van een zorgverzekering weer mogelijk maakt. "Het is puur en alleen om weer zelfstandig te worden. Onderverhuurders dragen verder geen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en groei van hun dakloze stadsgenoot."

De regeling valt buiten het wettelijk kader, wat betekent dat de onderverhuurder niet zal worden gekort op een uitkering of op bepaalde toeslagen. "Iemand houdt er zo'n 150 euro aan over. Zo wordt niet alleen de huurder geholpen, maar gaat ook de verhuurder erop vooruit", aldus de wethouder.