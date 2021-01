Hilversum kijkt naar terugkeer theatervoorstellingen

HILVERSUM - Hilversum gaat toch weer kijken of er theatervoorstellingen geprogrammeerd kunnen worden als aanvulling op het bestaande cultuuraanbod. Er gaat gekeken worden of er geld vrijgemaakt kan worden, zo maakt de gemeente Hilversum bekend. De keuze is opvallend, omdat de gemeente nog geen jaar geleden besloot om geen subsidie meer te geven aan Theater Gooiland.

Theater Gooiland besloot afgelopen voorjaar de stekker uit haar theaterprogramma te trekken, omdat de gemeente besloot de subsidiekraan dicht te draaien. Zonder steun van de gemeente lukte het het theater niet om een volwaardig programma op de planken te zetten. Hilversum twijfelde aan de 'benodigde professionaliteit' van het theater.

Doordat eerder ook het Hilversumse Theater Achterom de deuren sloot, heeft Hilversum geen groot theater meer over.

Hilversum wil nu dus opnieuw kijken naar het theateraanbod. Afgelopen jaar heeft een extern bureau namens de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Er is gekeken naar de komst van een theater met twintig kleine zaalvoorstellingen of een uitgebreidere variant met twintig kleine zaal- en vijftien grote zaalvoorstellingen. De laatste optie was helemaal geen theaterprogramma te subsidiëren.

Onderzoek naar theateraanbod

Wat dat onderzoek precies heeft opgeleverd is nog niet bekendgemaakt, Hilversum buigt zich er nog over en wil een 'goede afweging maken'. "Ik ben blij dat wij goed naar de mogelijkheden van theaterprogrammering hebben laten kijken. Daaruit komt het beeld naar voren dat er in de toekomst mogelijkheden zijn, tegelijkertijd leven wij nu midden in de coronacrisis en gaan wij juist dit jaar het cultuurbeleid evalueren en herijken. Dit besluit doet aan dat alles recht en ik ben benieuwd om te zien waar ons dat uiteindelijk brengt", zegt verantwoordelijk wethouder Gerard Kuipers (D66).

De mogelijke terugkeer van theatervoorstellingen wordt opgenomen in het cultuurbeleid van de gemeente Hilversum waar nu aan gewerkt gaat worden. Dat beleid moet weergeven waar Hilversum vanaf volgend jaar tot aan 2026 cultureel op in gaat zetten.