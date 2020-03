Gooiland Theater in Hilversum nog eens extra getroffen door corona-maatregelen

HILVERSUM - Deze week luidde het theater van Gooiland de noodklok. Door een tekort van 50.000 euro op de begroting gaan de voorstellingen van het volgende seizoen mogelijk niet door. Daar bovenop raken de huidige coronamaatregelen het theater ook nog eens hard. "Alle voorstellingen tot 31 maart zijn per direct geschrapt. Echt onvoorstelbaar dit."

NH Nieuws

"We moeten helaas concluderen dat onze theaterprogrammering niet zonder een bijdrage van de gemeente kan blijven bestaan," vertelt Philip Lamers, eigenaar van Gooiland. Die bijdrage kreeg het theater een aantal jaar lang, maar voor het seizoen 2020-2021 moeten ze op eigen benen staan. "En dat redden we niet, daarom roepen we de hulp in van álle Hilversummers." Het tekort voor komend seizoen bedraagt 50.000 euro en alle hulp is welkom. "Tijd, geld, vrijwilligerswerk, creatieve oplossingen, we staan voor alles open," zegt Philip. "Misschien heeft iemand nog een potje geld over en wil hij of zij de stichting van ons overnemen, dat zou helemaal mooi zijn." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Gooiland bestaat uit een hotel, een evenementenlocatie én een theater. Waar de eerste twee commercieel zijn, valt het theater onder een aparte stichting. "We hebben de afgelopen vier jaar heel hard gewerkt om het theater tot een succes te maken. We hebben steeds meer voorstellingen en steeds vollere zalen," vertelt Philip. Daarom vindt hij het enorm jammer om nu de stekker eruit te moeten trekken. "Zoveel mensen hebben hun steentje bijgedragen. Zelf hebben we ook veel geld in het theater gestoken, maar we kunnen het niet langer alleen," aldus Philip. Alles schrappen Daarbovenop komen nog eens de coronamaatregelen die het kabinet afgelopen week aankondigde. "Per direct hebben we alle voorstellingen voor de maand maart geschrapt," vertelt Lydia Baloe, algemeen directeur van Gooiland. "Heel jammer, maar we gaan proberen alles te verplaatsen, zodat iedereen alsnog naar de geboekte voorstelling kan."

Quote "Hilversum verdient een eigen theater, dus wij gaan er alles aan doen om dat te behouden" Philip Lamers

Toch is ze niet bang dat het coronavirus de nekslag zal betekenen voor Gooiland. "Daar ga ik niet vanuit. We hebben natuurlijk ook veel geannuleerde hotelovernachtingen en evenementen, maar als je naar China kijkt hoop ik dat wij ook binnenkort weer opkrabbelen." Aanstaande vrijdag is de deadline voor het volgende seizoen. "Dan bepalen we of wel of niet doorgaan met de programmering," zegt Philip. Tot die tijd zijn alle suggesties om het theater te redden welkom. "Hilversum verdient een eigen theater, dus wij gaan er alles aan doen om dat te behouden."