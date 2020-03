Hilversum stopte subsidie door 'twijfel over professionaliteit' van Theater Gooiland

Het Hilversumse theater kreeg de afgelopen jaren een bijdrage van de gemeente, maar die geldkraan gaat nu dicht. Het theater luidde twee weken geleden de noodklok: zonder geld van de gemeente kan het theater niet draaien. Vanaf komend theaterseizoen blijft het toneel leeg als er geen geld over de brug komt.

Hilversum concludeert dat het de afgelopen jaren genoeg steun gegeven heeft aan het theater om van de grond te komen. Het afgelopen jaar deed een externe adviseur namens de gemeente nog een keer een onderzoek naar Theater Gooiland.

Er werd onder meer gekeken naar een ander soort theaterprogramma, met aandacht voor de regio en amateur-theatermakers. Het voorstel van de externe adviseur is door burgemeester en wethouders afgewezen.

Negatief advies

Eerder was er al een negatief advies van de Cultuurraad Hilversum. Die twijfelt onder meer aan 'de benodigde professionaliteit om de theaterfunctie naar de door de gemeente gewenste ontwikkeling te brengen'.

Dat komt onder meer omdat het theater technisch niet up-to-date is, maar ook op inhoudelijk vlak schort het nog wel aan het een en ander. Zo heeft Theater Gooiland geen programmeur in dienst en draait alles op vrijwilligers.

Teleurgesteld

Theater Gooiland zelf is teleurgesteld. "De adviseur, aangesteld door de gemeente, is in november 2019 gestart en in maart 2020 is dat onderzoek afgerond. We hebben lange tijd de hoop gehad dat dat voorstel goed uit zou pakken en we onder die voorwaarde door konden gaan, helaas is dat niet gelukt", laat theaterdirecteur Lydia Baloe aan NH Nieuws weten. Hoe het nu verder gaat, is nog niet bekend.