Zaans Autisme Loket wil drempel verlagen: "Je hoeft hier niks uit te leggen"

WORMERVEER - Verscholen in het multicultureel centrum De Groote Weiver zitten elke dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur ervaringsdeskundigen om mensen met autisme en hun familieleden te helpen. Dit gebeurt door middel van advies of een luisterend oor. Dat is hard nodig, want de deskundigen van het Zaans Autisme Loket merken dat ouders het vaak moeilijk vinden om toe te geven dat hun kind autisme heeft.

Ervaringsdeskundige Susana Gomez Groet herkent die drempel. Haar kinderen zijn gediagnosticeerd met autisme: "Ik merk om me heen dat mensen het moeilijk vinden dat het kind autisme heeft. Die heeft dan iets wat niet normaal is en wat anders is dan andere kinderen. En dat zien ouders soms als beangstigend en raar."

Gelijkgestemde

Susana hoopt dat mensen dankzij de inspanningen van het Zaans Autisme Loket gaan inzien dat het helemaal niet gek is. "Je kan hier gewoon naar binnen lopen, je kan een vraag stellen. En wat mij heel erg heeft geholpen dat iemand tegenover je zit die weet waar je over het hebt, dat je niks meer hoeft uit te leggen."



Een andere ervaringsdeskundige is Pascal van IJzerdoorn. "Ik heb zelf autisme. Ik weet hoe moeilijk het is om na de diagnose een vervolgtraject in te gaan." Hij helpt dan ook graag de mensen die door de bomen het bos niet meer zien.



Moeite met sociale 'regels'

Iemand die gebruikt maakt van de mogelijkheid om te praten is Roel Tichelaar. Roel heeft autisme en soms moeite met de sociale 'regels'. Hij vindt het daarom fijn om zichzelf te spiegelen: "Kijken van hoe reageren mensen, waar moet ik op letten?" Ook krijgt Roel op deze manier contact met gelijkgestemden en ziet hij waar zij tegenaan lopen. "Dit is soms fijn, soms niet." Het kan namelijk oude wonden open halen en best confronterend zijn, maar die uitdaging gaat Roel niet uit de weg.