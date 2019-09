Nieuwe voetbalschool voor kinderen met autisme en ADHD: "Voetbal is een middel"

HOORN - Op het complex van v.v. De Blokkers in Hoorn is een nieuwe voetbalschool van start gegaan, speciaal voor kinderen met autisme en ADHD. Voetbaltrainster en pedagoog Tamara Kaaij greep de kans om haar gedroomde voetbalschool samen met Team Sport en gemeente Hoorn op te zetten.

"Er zijn wel g-teams (gehandicaptenvoetbal, red.) bij voetbalclubs, maar voetbal voor deze specifieke doelgroep is er nauwelijks", vertelt Kaaij. Al vijf jaar geleden ontstond bij haar het idee om voetbal met pedagogiek te combineren. Na de voorjaarsvakantie startte Voetbalschool Palma met een proefperiode, waarin zes kinderen iedere week een uur lang voetbaltraining volgden.

Voetbal als middel

Tamara benadrukt dat de lessen veel meer zijn dan alleen een voetbaltraining. "De kinderen leren vooral ook sociaal-emotionele vaardigheden en samenwerken in teamverband. Voetbal lijkt een simpel spelletje, maar dat is het voor deze kinderen niet altijd.”

Roos Langendijk, jeugdvoorzitter van De Blokkers, kan dit beamen. “We hebben toch wel wat kinderen bij onze vereniging zien vertrekken, doordat zij moeite hadden met de plotselinge tegenstand in een wedstrijd, of juist in de omgang met andere kinderen. Het is heel fijn dat we nu op ons complex gericht iets kunnen bieden voor deze groep.”

Plannen

Als het aan Tamara ligt, opent ze op den duur nog meer scholen in Nederland. Ook stort ze zich op het scholen van trainers en coaches. "Het mooiste is natuurlijk dat een kind weer terug kan naar een normaal voetbal team. En misschien op den duur wedstrijden kan spelen tegen andere teams."