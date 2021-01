West-Friesland heeft hoogst aantal besmettingen in Noord-Holland: wel daling te zien

WEST-FRIESLAND - Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is in alle gemeentes gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Toch ligt het aantal besmettingen veel hoger dan in andere Noord-Hollandse regio's.

In totaal testten 1.736 West-Friezen de afgelopen twee weken positief. De gemeente Stede Broec spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar 1035 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 225 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 323.

In Enkhuizen ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 575 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 107 personen positief hebben getest op corona.

39 patienten in Dijklander Ziekenhuis

In het Dijklander Ziekenhuis liggen op dit moment nog 39 patiënten met het coronavirus. Hiervan hebben er acht mensen op dit moment intensieve zorg nodig. Een woordvoerder van het Dijklander merkt dat het aantal patiënten in het ziekenhuis de afgelopen week voorzichtig stabiliseert.

"Maar het is een onzeker plateau waar we op blijven hangen. We moeten nog steeds patiënten uitplaatsen naar andere ziekenhuizen en het blijft koffiedik kijken hoe het er de komende week uit gaat zien."

Volgens de woordvoerder is de Britse variant nog niet in het ziekenhuis aangetroffen, maar de komst van deze variant in ons land maakt wel dat het ziekenhuis op scherp blijft staan. "We zijn heel nieuwsgierig hoe dat zich gaat ontwikkelen. Op dit moment kunnen we het aan, maar het is een kwetsbaar geheel."

14 coronadoden in West-Friesland

In totaal overleden veertien West-Friezen aan corona, twee minder dan in de twee weken daarvoor. De meeste in Hoorn (5), gevolgd door Stede Broec (3) en Medemblik (3).

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: