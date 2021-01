Koos revalideert al sinds maart van corona: "Hij is heel erg ziek geweest"

DE GOORN - Koos Bakker was altijd een vitale en sterke man totdat hij vorig jaar in maart corona kreeg. Hij belandde in het ziekenhuis en kwam kilo's lichter en verzwakt thuis. "Ik schrok enorm, hij zag er helemaal grauw uit", vertelt zijn echtgenote Ada Bakker die een dagboek bij heeft gehouden tijdens zijn ziekteperiode.

In de tussentijd zit Ada in onzekerheid thuis in quarantaine. "Om 20.00 uur 's avonds belde de zuster om uitleg te geven over de herstelafdeling. Volgens haar moeten we geduld hebben, hij was één dag van de apparaten af en daar moest zijn lichaam aan wennen", schrijft zij op in haar dagboek.

Als Koos in maart 2020 in het ziekenhuis belandt, komt hij aan de beademing te liggen. Na anderhalve week mag hij weer naar huis toe, maar dan gaat het een maand later opnieuw fout. Ada: "Ik zag al snel dat het de verkeerde kant op ging. Hij kon ineens bijna niet meer lopen en toen is hij weer een week in het ziekenhuis beland."

Tijdens zijn ziekenhuisopname krijgt Koos last van verwardheid wat ertoe leidde dat hij zich maar flarden herinnert. Ada: "Hij is heel emotioneel. Vooral als hij deze dingen leest, dan vraagt hij ook 'is dit allemaal met mij gebeurd?'" Omdat corona nog maar pril in Nederland was, was de onduidelijkheid groot. Koos: "We hebben veel zelf uit moeten zoeken toen er was nog zo weinig bekend."

Wat begon met hoesten, eindigde voor Koos in opnieuw leren lopen. "Vooral mijn beenspieren waren heel erg verzwakt. Na een aantal maanden ben ik weer met een rollator gaan lopen, rondjes om het huis heen."

Coronatherapie

Dankzij fysiotherapeut Maaike van Huijser van Reenen uit Spierdijk, boekt Koos vooruitgang. "Koos is best wel ziek geweest. Hij heeft aan het zuurstof gelegen, maar niet op de IC. Hij was een hele vitale man, eind 60, gebruikte nooit medicijnen, was nooit ziek en heeft altijd hard gewerkt. Nu is het maar de vraag of hij weer de oude zal worden."

Al tijdens de eerste lockdown volgt Huijser een cursus tot coronatherapeut. "Ik vond het behandelen echt wel zoeken, meer omdat collegatherapeuten in het zuiden van het land er middenin zaten, maar hier niet. In het begin kende niemand het virus, er was niks over bekend: ik ben zelf maar gaan rondbellen naar collega's. De klachten zijn ontzettend wisselend: hoofdpijn, longklachten, bloedvatontsteking."