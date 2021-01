Erfgoedvereniging Heemschut hoopt oude bakkerij te behouden: 'dit is de laatste kans'

WOGNUM - Van de buitenkant springt het huis niet in het oog, maar aan de binnenkant is het toch een bijzonder pand. Doordat de berichten over de sloop van het huis aan de Raadhuisstraat in Wognum steeds serieuzer werden, besloot erfgoedvereniging Heemschut in actie te komen. Zij schreven een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik om de oude bakkerij uit de 18e eeuw te redden.

De reden van de brief is niet zozeer om ervoor te zorgen dat het pand blijft. "Wat wij belangrijk vinden is dat er een onderzoek komt. Aan de binnenkant liggen zware balken die waarschijnlijk uit de 18e eeuw komen, maar wat het meest bijzonder is, is de kelder met een tongewelf wat mogelijk nog wel ouder kan zijn."

"Dat betekent dat je misschien wel terug gaat naar late middeleeuwen", legt Christiaan Pfeiffer van Erfgoedvereniging Heemschut uit. Daarom is het dus belangrijk dat er eerst een onderzoek komt naar hoe uniek de woning eigenlijk is.

Momenteel is het huis geen monument dus dat zou betekenen dat er zonder onderzoek geen reden is om de sloop tegen te houden. "Er moet daarom goed in kaart gebracht worden of het huis iets bijzonders bevat. Mocht het inderdaad zou zijn, dan moet er vanaf daar weer verder gekeken worden. Blijkt het dat er niks bijzonders aan is, dan zou de weg vrij zijn voor een eventuele sloop", vertelt Pfeiffer.

Geen gehoor

"Heemschut is een soort laatste keeper voor de goal, wij werden op deze schrijnende zaak gewezen, monument en erfgoed is hierbij ook in het geding. De lokale gemeenschap heeft dit tevergeefs al een paar keer proberen aan te kaarten, daardoor zijn wij erop gewezen en wij luiden dan de noodklok", legt Pfeiffer uit.

Deze zaak speelt al langer alleen is er tot nu toe nog niet gehandeld. "Door een brief te schrijven aan de gemeenteraad brengen wij deze kwestie in het openbaar", vertelt Christian. "Het verbaasde ons dat de signalen al langer bekend zijn, maar dat ze niet opgepakt worden door het college. Alleen de gemeenteraad controleert het college, daarom hebben wij besloten om ons tot hun te richten, omdat het college zelf nergens op reageert", vult hij aan.

"Doordat de sloop nu dichterbij komt, hebben wij echt besloten om op de noodrem te trappen. Dit is de laatste kans die we hebben en normaal gesproken doen we het niet graag", zegt Pfeiffer.

Onderzoek

Het plan van de nieuwe eigenaar is om het huis te slopen en er een nieuwe neer te zetten. Volgens Pfeiffer is dat hun goedrecht, maar het kan zomaar zonde zijn. "Voor zo ver wij weten dateert de binnenkant uit de 18e eeuw en dat is voor Wognum toch wel heel erg bijzonder. Dan is het na de kerk en de stolpboerderijen wel één van de oudste huizen", sluit Pfeiffer af.