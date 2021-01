Historische verenigingen willen 'beschermheer' van West-Fries cultureel erfgoed

WEST-FRIESLAND - Historische verenigingen maken zich zorgen over de monumentale pracht en praal in hun regio. Gemeentes moeten zorgdragen voor monumentale panden, maar in de praktijk blijkt dit soms een moeilijke opdracht stelt Gerrit Vermeer, professor monumentenzorg aan de Universiteit van Amsterdam. In West-Friesland is er nu de wens voor een gezamenlijke 'beschermheer van het erfgoed'.

Al lopend door de binnenstad van Enkhuizen begint het bloed van Gerrit Vermeer sneller te stromen. Hij geniet van de panden in de historische binnenstad, maar de staat van de monumenten baart hem zorgen.

Sinds 1984 is de monumentenzorg In Nederland gedecentraliseerd, waardoor de gemeentes nu zorg moeten dragen voor het behoud van hun monumenten. Voor veel gemeentes is dat een lastige taak, licht Vermeer toe. "Voor monumentenzorg is vaak geen geld, geen mankracht en geen aandacht. Dit geldt voor grote delen van Nederland. Daar waar wel een goede wil was, wordt dit nu gesmoord door corona: bezuinigingen worden draconisch en dat heeft ook zijn weerslag in erfgoedbeleid."

Beleid is te zien in straatbeeld

Ook Enkhuizen staat voor een lastige taak. De stad kent met zo'n 570 monumenten op 19.000 inwoners een grote monumentendichtheid. Een taak die de gemeente boven het hoofd groeit, denkt Vermeer: "Zo'n last van zoveel monumenten is heel erg groot voor een stad als Enkhuizen."

De gevolgen van het monumentenbeleid zijn direct terug te zien in het straatbeeld. Vermeer staat stil bij de Snouck van Loosenkerk aan de Breedstraat, van origine een oud pakhuis: "Dit is één van onze probleempanden. Dit gebouw staat hier al dertig jaar leeg, te vervallen en is in verschrikkelijke staat. Het staat te rottten, binnen ruik je allerlei biologisch leven dat bezig is met het pand."

Stilstand is achteruitgang

Ina Broekhuizen, voorzitter van Historische Stichting De Kromme Leeck kent de problemen. Ook de gemeente Medemblik waar zij actief is, heeft vele monumenten maar het aantal middelen is beperkt. "Gemeente Medemblik heeft twee jaar geleden een initiatief ontwikkeld waarbij we met alle historische verenigingen bij elkaar gekomen zijn, maar daarna bleef het heel stil."

Ook de gemeente erkent te worstelen met de opdracht van monumentenzorg. "Wij kennen de wens van de verenigingen om een actiever monumentenbeleid te voeren maar gelet op de financiële positie van de gemeente, waar nadrukkelijk bezuinigd moet worden, zijn hier niet tot nauwelijks middelen voor beschikbaar om aan die wens te voldoen."