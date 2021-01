Balende Jong AZ'er Kunst mist ervaring in zijn team: "Niet constant en te speels"

"De eerste helft was niet best en gaven we het te makkelijk weg", analyseert Des Kunst de fikse nederlaag. "Het is niet constant genoeg en ook te speels."

Ervaring

Met zijn 21 jaar is Kunst één van de oudere spelers van Jong AZ. Zeker vrijdagavond tegen Almere City, waar dit keer geen spelers van AZ 1 meededen. Mede daardoor waren de bezoekers uit Flevoland een maatje te groot. "De ervaring doe je op in het veld. En nu is het nog te wisselvallig."

Schoten

Vaak staat Kunst in de spits bij Jong AZ, maar vrijdagavond stond de inwoner uit IJmuiden op het middenveld. Toch dook hij nog vaak voor de goal van Almere City op. "Ik kwam veel voor de goal met schoten, alleen moet het dan wel meer opleveren. Nu waren m'n schoten slap en slecht."

Volgende week vrijdag gaat Jong AZ op bezoek bij buurman Telstar.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Jong AZ'er Des Kunst.