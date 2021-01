Titelkandidaat Almere City brengt Jong AZ ruime nederlaag toe

Almere City had weinig te duchten van Jong AZ en tien minuten voor rust werd de voorsprong nog maar eens uitgebreid. Dit keer mocht Damon Mirani scoren voor de titelkandidaat uit Flevoland. Jong AZ kreeg vlak na de 0-3 een cadeautje van de Almeerse doelman Michael Woud. De sluitpost speelde de bal zomaar in de voeten van Jelle Duin en de spits kon zo eenvoudig het cadeautje verzilveren en de aansluitingstreffer maken.

Jong AZ wist dat het een zware avond tegemoet zou gaan tegen Almere City, de nummer twee van de eerste divisie. Het krachtsverschil tussen beide ploegen was in de beginfase al meteen duidelijk merkbaar. Na acht minuten keek Jong AZ namelijk al tegen een achterstand aan. Een voorzet van oud-AZ'er Mees Kaandorp werd binnen gekopt door verdediger Frederik Helstrup. Vlak na de 0-1 van Almere City moest Bakker opnieuw de bal uit het net vissen. Dit keer was het Thomas Verheydt die helemaal vrij kon aannemen in het strafschopgebied en eenvoudig de 0-2 raak schoot.

In de tweede helft werd naarmate de wedstrijd vorderde Almere City steeds slordiger. Vanwege de ruime voorsprong leek de klad erin te komen bij de formatie van trainer Ole Tobiasen en leidde dit tot een aantal kleine mogelijkheden voor Jong AZ. Thijs Oosting was na ruim een uur spelen het meest dichtbij een treffer, maar de inzet van de middenvelder ging via de benen van de doelman op paal.

Kleine beloning

In het laatste half uur probeerde Jong AZ nog terug tevergeefs terug te komen in de wedstrijd. Ondanks een aantal speldenprikjes van Jong AZ was het toch weer Almere City dat zou gaan scoren. De ingevallen Oussama Bouyaghlafen zorgde met een mooie schuiver voor de 1-5. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Jong AZ alsnog een kleine beloning voor een goede tweede helft. Des Kunst zorgde met zijn treffer voor de 2-5 eindstand.

Door de nederlaag blijft Jong AZ op de achttiende plaats staan in de eerste divisie. De eerstvolgende wedstrijd van Jong AZ is op 22 januari tegen Telstar.