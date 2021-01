Trainer Wim Jonk smijt gefrustreerd bidon weg: "Dit voelt als een dikke nederlaag"

DORDRECHT - Winnen bij de koploper en dan een week later op 0-0 blijven steken bij de hekkensluiter. FC Volendan-trainer Wim Jonk had er na het gelijkspel bij FC Dordrecht flink de smoor in. "Dit voelt als een dikke nederlaag."

Wim Jonk was zwaar teleurgesteld na het gelijkspel in Dordrecht - NH Sport/Edward Dekker

Basisdebuut Iatroudis

Jonk begon met de Griek Giannis Iatroudis in de punt van de aanval in plaats van Samuele Mulattieri die vorige week FC Volendam aan de winst op SC Cambuur hielp (0-1). "Hij had wat last. Het risico is te groot om hem te brengen met het oog op het vervolg."

Iatrroudis beleefde tegen het defensief spelende Dordrecht een moeizaam basisdebuut. Jonk: "Hij was wat ongelukkig en had het niet makkelijk om in de punt ruimte te vinden."

Verdediger Marco Tol baalde dat Volendam wederom punten morste tegen een laagvlieger in de eerste divisie."Dit is niet de eerste keer he? Tegen Oss thuis kwamen we goed weg met gelijkspel. Van MVV verliezen we en nu twee weken later 0-0 bij Dordt, dat is niet lekker. We komen er niet zo goed doorheen."

