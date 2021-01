Online campagnevoeren in de coronacrisis: "Ik denk dat het voordelen heeft"

Nazmi Türkkol heeft zich er al op voorbereid. "Dus we moeten meer flyeren in brievenbussen, mensen opbellen en natuurlijk met social media."

Als advocaat deelt Nazmi op social media zijn kennis over bepaalde wetgeving die belangrijk is, of wanneer hij rechtzaken wint. Hij gaat daarnaast jaarlijks langs bij groepjes ouderen om hen te adviseren en vragen te beantwoorden.

Allereerst ziet Sanne dat politici direct in contact zullen treden met kiezers via Twitter, Facebook en Instagram. "Daarnaast zullen ze dit op een persoonlijke manier doen door iets te laten zien van henzelf: activiteiten die ze doen, iets over hun leven."

Ondanks dat er ingezet wordt op online campagnes, ziet Sanne nog sterk het belang in van de traditionele media. "Partijen zullen ook met betaalde advertenties op de sociale platforms zich op duidelijk gedefinieerde groepen gaan richten. Daarnaast zullen veel politici proberen om via hun social media kanalen de actualiteit te halen en zo via uitspraken of acties het journaal, radio of de krant te halen."

Martine is al een tijdje geleden een podcast begonnen over hoe duurzaamheid en feminisme met elkaar verbonden zijn. "Nu ben ik ook samen met een ander GroenLinks lid een YouTube kanaal begonnen. Daar spreken we met allerlei experts, andere kandidaat-Kamerleden en de achterban om het gesprek aan te gaan en mensen te betrekken bij de campagne."

Zo wordt er ook een boek over Nazmi uitgebracht net nu de campagne begint. "Er was een boek over me geschreven en nu hebben we afgesproken om dit boek nu uit te brengen. Dit is een mooie manier waarop mensen mij kunnen leren kennen."

Martine zal haar eigen campagneteam vormen. "We zullen inzetten op contact met social media influencers en het maken van meme's bijvoorbeeld." Volgens Sanne valt het nog te bezien of het allemaal gaat werken. "Uit eerder onderzoek bleek dat het effect van online campagne voeren op voorkeursstemmen, toch vrij klein is."

Wens

Martine hoopt zelf toch dat het toch nog mogelijk zal zijn om naar buiten te gaan tijdens de verkiezingscampagne. "Ja, dat is toch gewoon de buurten in zou kunnen gaan, dat is wel mijn grootste wens!"