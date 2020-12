Vrijwilligerstekort Hoorn bij Tweede Kamerverkiezingen: jonge stembureauleden gezocht

HOORN - Vrijwilligerspunt West-Friesland is door de gemeente Hoorn gevraagd op zoek te gaan naar jonge stembureauleden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Nancy Alders vertelt aan WEEFF Radio dat er dit jaar ruim 200 vrijwilligers te kort komen op de stemdagen in Hoorn. Veel oudere vrijwilligers van eerdere jaren willen vanwege het coronavirus dit jaar niet komen helpen. Daarnaast is er meer werk op het stembureau, omdat de verkiezingen over drie dagen zijn verdeeld.

"De officiële verkiezingsdag is nog steeds woensdag 17 maart, maar op 15 en 16 maart mogen mensen al stemmen", legt Nancy Alders uit. Zij is betrokken bij de werving van vrijwilligers voor de verkiezingen. Er zijn twee vacatures waarbij het Vrijwilligerspunt de gemeente Hoorn helpt. Voor het werk tijdens de verkiezingsdagen en het tellen van de stemmen zijn nog flink wat mensen nodig.

"Het is zo dat iedereen die zich er goed bij voelt om in een stemlokaal te zitten zich aan kan melden"

"Normaliter doen wat oudere mensen dit vrijwilligerswerk. Zij zijn nu kwetsbaar voor het coronavirus", vertelt Nancy. Zij vertelt dat stembureauleden normaal gesproken elk jaar terug komen, maar dat de oudere leeftijdsgroep zich niet prettig voelt om de hele dag in een stemlokaal te zitten. Vandaar dat de gemeente Hoorn op zoek is naar jonge stembureauleden. Nancy: "Maar het is zo dat iedereen die zich er goed bij voelt om in een stemlokaal te zitten zich aan kan melden."

Coronamaatregelen

In de stemlokalen moeten uiteraard de coronamaatregelen goed nageleefd worden. Vrijwilligers houden dat die dag in de gaten. "Dan moet er gekeken worden of mensen zich aan de regels houden", vertelt Nancy.

Volgens Nancy zijn voor het naleven van al die coronamaatregelen, zoals het schoonmaken van de rode potloden en ervoor zorgen dat mensen bij de juiste kant het stembureau naar binnen en buiten gaan, ook meer vrijwilligers dan normaal nodig.

Luister hieronder het hele gesprek met Nancy Alders.