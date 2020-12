Campagne voeren in coronatijd: "Je mist het contact met de mensen"

DEN HELDER - Harmen Krul, de nummer 20 op de kieslijst van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, trapt vandaag zijn campagne officieel af. Dankzij de coronacrisis is flyeren op markten en braderieën er even niet bij en er kunnen ook geen grote bijeenkomsten worden georganiseerd. Het wordt dus vooral een digitale uitdaging.

"Het mooiste van campagnevoeren en eigenlijk de hele politiek is om met mensen in gesprek te zijn. Deze campagne zal meer dan ooit een digitale worden", zegt Krul in zijn thuisstad Den Helder. "Wij zijn er natuurlijk als jongeren al heel creatief mee. We kunnen met livestreams werken, we gebruiken Snapchat en ander sociale media. Maar je mist het menselijk contact."

Krul trapt zijn campagne dan ook af met een filmpje dat via alle sociale media verspreid gaat worden. De 26-jarige officier bij de Koninklijke Marine is ook fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad van Den Helder, houdt van voetbal. Hij zal zich voornamelijk gaan richten op de jongeren richting de komende verkiezingen.

Speerpunten

"We richten ons op drie zaken: allereerst willen we het leenstelsel voor studenten afschaffen. Daarnaast is er wel heel veel flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Probeer als jongere maar eens een vaste baan te vinden. En als je die dan hebt, probeer dan ook nog maar eens een woning te krijgen. Er moet meer worden gebouwd. Wij noemen deze drie problemen inmiddels 'de giftige cocktail' voor deze generatie."

Met zijn 20ste plek op de lijst staat hij op een verkiesbare plek. Als hij na de verkiezingen ook echt aan de slag gaat in Den Haag, krijgt hij vanuit zijn thuisstad een belangrijke boodschap mee: "Ik krijg veel te horen: 'Hou wel oog voor deze regio en zorg dat je hier betrokken blijft'. Ik kan ze geruststellen. Ik woon hier en blijf hier wonen. En de landelijke politiek zou zich juist meer op de regio moeten richten dan alleen op de Randstadbubbel. Dus eigenlijk neem ik alles mee uit Den Helder."