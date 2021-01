Corona-uitbraak bij Lindendael in Hoorn: 'We zetten alles op alles'

HOORN - Bij verzorgingshuis Lindendael in Hoorn is een uitbraak van het coronavirus, dat bevestigt de overkoepelende zorgorganisatie Omring aan NH Nieuws. Volgens woordvoerder Job Leeuwerke zijn er meerdere besmettingen, hoeveel precies is onbekend. De locatie hoeft niet geheel op slot, maar wel zijn een aantal afdelingen gesloten.