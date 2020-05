Duofietsrace bij Lindendael: "Prachtig om het geluk in de ogen van de cliënten te zien"

HOORN - In de binnentuin van Omringlocatie Lindendael in Hoorn werd gistermiddag een bijzondere race verreden. Bewoners moesten samen met een verpleegkundige op een duofiets zo snel mogelijk een ronde in de tuin maken. "Ik denk dat er zo'n veertig bewoners hebben meegedaan aan de race", vertelt verpleegkundige Cindy Groot.

NH Nieuws

De snelste tijd kwam op naam van meneer Veken, die samen met Cindy een tijd neerzette van maar liefst 17 seconden. Hij ontving hier voor een medaille van het verzorgingshuis. "Met deze race kon meneer zijn geluk niet op", aldus een trotse Cindy. "We willen onze bewoners bezig houden door middel van het organiseren van activiteiten", zegt Cindy. "Ze zitten anders de hele dag maar binnen en er kan dus ook niemand bij hen op bezoek komen. Ondanks dat bewoners het moeilijk hebben en afspraken lastig te handhaven zijn, mag dat de pret niet drukken." In deze video zie je de winnende race:

NH Nieuws

Op de verschillende afdelingen van Lindendael in Hoorn wonen ongeveer 135 mensen. Per afdeling deden een aantal mensen mee aan de race met de duofiets. Alle tijden werden genoteerd, met meneer Veken als uiteindelijke winnaar. Praatkeet voor bezoekers Bewoners van de Omringlocatie in Hoorn konden door de maatregelen rondom het coronavirus hun familieleden niet ontvangen of zien. Inmiddels is er wel een mogelijkheid via een speciale praatkeet, waar bewoners en hun familie aan weerszijden instappen en zo elkaar toch kunnen begroeten.

Quote "Ze even laat vergeten waarom ze niet weg mogen en dat er geen familie komt, dat is waar ik het als verpleegkundige voor doe" Verpleegkundige Cindy groot

Het is niet de eerste keer dat er bij Lindendael in Hoorn activiteiten georganiseerd worden om de bewoners te vermaken. Zo konden de bewoners in de afgelopen weken zelf zingen en dansen, werden zij verrast door een optreden van Gerard Joling en kwam zelfs koning Willem-Alexander langs. "Het is heel mooi om te zien dat onze bewoners hier van genieten", zegt Cindy. "Dat vind ik het mooiste, dat je ze ziet glunderen om kleine dingen. Het feit dat je ze door deze activiteiten blij kunt maken en laten vergeten dat ze niet weg mogen en ook geen familie mogen ontvangen, dat is waar je het als verpleegkundige voor doet." Geen besmettingen bekend Lindendael Hoorn slaat zich goed door de coronacrisis heen. Bij de Omringlocatie zijn geen besmettingen bekend bij cliënten en ook de verpleegkundigen zijn niet of nauwelijks met het virus in aanraking gekomen.