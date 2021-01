Verpleegkundige Sandra (44) geëmotioneerd nu ze beschermd kan werken

ALKMAAR - Sandra Schilder uit Nibbixwoud heeft eindelijk haar prik te pakken. Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft ze uitgekeken naar de dag dat het vaccin beschikbaar is voor haar en haar zorgcollega's. Vanochtend was ze als eerste aan de beurt in de Alkmaarse vaccinatielocatie aan de Olympiaweg. Dagelijks kunnen 330 zorgmedewerkers uit Noord-Holland Noord daar hun prik komen halen. "Een mijlpaal en hopelijk kunnen we terug naar het normaal", vertelt ze aan NH Nieuws.

GGD-medewerker Wendy van Diepen vaccineert Sandra als eerste - NH Nieuws

Sandra is kwaliteitsverpleegkundige bij Zorgorganisatie Omring in Berkhout. Dat zij binnenkort beschermd aan het werk kan, doet haar veel. "De bewoners worden beperkt in hun vrijheid, de familie mag minder op bezoek, het heeft een enorme impact, ook op ons als medewerkers." Over drie weken kan Sandra de tweede prik halen. Een week later is zij volledig beschermd tegen het virus, maar kan anderen nog wel besmetten. Dus beschermingmiddelen en voorzorgsmaatregelen blijven nog nodig zolang er geen groepimmuniteit is onder de bevolking. Bekijk hier hoe de eerste prik haar verging.

Sandra uit Nibbixwoud is de eerste zorgmedewerker uit het noorden van de provincie die een prik krijgt - NH Nieuws

GGD Hollands Noorden merkt dat er veel animo is voor de vaccinatie. "Zoveel zelfs dat de eerste weken op de vaccinatielocatie in Alkmaar helemaal volgeboekt zijn. Landelijk is een vergelijkbaar beeld zichtbaar", laat de gezondheidsdienst weten. "Binnen vijf dagen zijn meer dan vierhonderdduizend afspraken gemaakt. Dat aantal betekent ook de limiet, omdat er maar een beperkte hoeveelheid vaccins beschikbaar zijn."

Vaccinatielocatie Alkmaar In de vaccinatietent van GGD Holland Noorden op het evenemententerrein aan de Olympiaweg is een prikstraat met acht plekken ingericht. Omdat er een beperkte hoeveelheid vaccin beschikbaar is, is nu slechts de helft van deze prikplekken in gebruik. Dagelijks tussen 8.00 en 17.00 uur worden er rond de 330 zorgmedewerkers gevaccineerd. Zodra er meer vaccin is wordt er opgeschaald, en wordt er ook in de avonduren geprikt.

De Alkmaarse priklocatie is niet alleen voor zorgpersoneel uit de regio Alkmaar, maar ook voor alle zorgmedewerkers uit de Noordkop (waaronder Texel) en West-Friesland.

Quote "We krijgen signalen dat het grootste deel van de medewerkers een prik gaat halen" Job leeuwerke - Omring

Zorgorganisatie Omring, waar Sandra dus voor werkt, laat weten er 'alles aan te doen' zodat haar medewerkers de vaccinatie kunnen halen. "We vergoeden de reistijd van deur tot deur en de reiskosten", zegt woordvoerder Job Leeuwerke. "Zodat er geen drempels zijn om heen te gaan." "Veel meer kunnen we niet doen. Mensen maken individueel een afspraak en je kunt in deze tijd moeilijk een bus vullen met zorgmedewerkers." Omring geeft aan dat, voor deze eerste ronde voor medewerkers in verzorgings- en verpleegtehuizen, ruim 2.000 uitnodigingen zijn verstuurd. "We krijgen signalen dat het grootste deel een prik gaat halen."